Intervistato dal sito ufficiale della Uefa, il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato del proprio futuro: "Se mi vedo da dirigente in futuro? Non mi piace fare la figura del burattino o dell'ignorante, quindi qualsiasi cosa farò nel mio futuro la vorrò fare solo dopo essermi preparato al meglio".

GLI INIZI - "Fino all'età di 12 anni ho fatto il centrocampista. Poi la folgorazione arrivò vedendo i Mondiali del 1990 e simpatizzando per il Cameroon, lì ho ammirato Thomas N'Kono e mi è venuta la voglia di emularlo. E poi anche mio padre quando ogni tanto andavo in porta, mi diceva che non ero proprio male".



L'ULTIMA GARA - "Come mi immagino la mia ultima partita? Come la prima, con grande entusiasmo, con grande orgoglio".