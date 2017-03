Dopo l'infuocato post-partita di Coppa Italia contro il Napoli, Gianluigi Buffon, ha offerto la sua visione del match, vissuto dalla panchina. Il numero 1 della Juventus ha parlato ai microfoni di Jtv della partita giocata a due facce: "Nel primo tempo non abbiamo offerto il nostro solito gioco, anche se non abbiamo sofferto particolarmente. Nella ripresa, invece, abbiamo reagito da grande squadra. I nostri tifosi possono essere felici. Per rimanere al top dobbiamo sempre avere la giusta cattiveria agonistica. L'esempio è il Barcellona. Tanti di noi vogliono arrivare sul tetto d'Europa e non possiamo fare a meno di questo aspetto”.