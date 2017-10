Alla vigilia della sfida di Champions League tra la sua Juventus e lo Sporting Lisbona, Gigi Buffon ha parlato a Jtv: "Bisogna giocare in un modo giusto, intelligente, con gli ingredienti necessari perchè giochiamo contro una squadra che va rispettata. Questo rispetto se l'è conquistato con la gara d'andata e anche con quella che abbiamo visto con il Barcellona, che hanno perso immeritatamente. E poi perché è una squadra che non difetta in nulla, hanno esperienza, qualità, gioventù, bravura tecnica, quindi è una squadra che le partite non te le regala, se le vinci è perchè fai una grande gara. All'andata siamo stati veramente bravi a recuperare quella gara. La vittoria di Milano ci ha dato entusiasmo, convinzione, perchè al di là della vittoria col Milan, del valore e del momento che sta vivendo il nostro avversario, abbiamo fatto una gara da Juve, da squadra concreta, compatta, solida e alla fine è la Juve che mi piace".