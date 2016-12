E' capitan Gigi Buffon ad affiancare Max Allegri nella conferenza stampa pre-Supercoppa. Alla vigilia di una partita speciale per lui più di chiunque altro: la gara con il Milan, infatti, sarà la presenza numero 600 di Buffon con la maglia della Juve. Questi i temi toccati dal capitano bianconero.



600 PRESENZE - "Fa piacere che qualcuno le conti per me, ogni tanto rendendomi partecipe di questi traguardi. Sono sicuramente contento, penso che non sarà l'ultima e non saranno le ultime. Qualcosina c'è ancora da dare, come in questo caso. C'è un trofeo da vincere, va fatto di tutto per farcela".



FAME - "La motivazione è sempre la stessa. Già solo disputare una finale, partita senza appelli, porta le motivazioni in alto automaticamente. Buon feeling con la Supercoppa, proprio per quello torno spesso a ricordare l'unica persa qua col Napoli che mi brucia ancora".



MILAN - "Squadra pericolosa. Abbiamo già pagato dazio a San Siro, negli ultimi anni pur facendo bottino pieno ci ha sempre creato qualche grattacapo. Rispetto massimo, soglia d'allerta anche. Sono opportunità da non farsi sfuggire".



LEZIONE - "Non si metabolizza mai alla Juve di perdere due volte di fila. Fatto positivo, non dobbiamo mai abituarci alla sconfitta, ma solo alla vittoria".



DOHA - "Il Mondiale del 2022 sarà qualcosa di completamente diverso rispetto al passato. Le opportunità vanno date a chi ha forza, energia, fantasia, per proporre un prodotto migliore. Le somme poi si tireranno alla fine. Il calcio sta cambiando. Altre partite qui a Doha? I conti li fanno i dirigenti, devono tornare a loro. Il calcio si avvicina sempre più allo sport-spettacolo, quando vuoi farlo hai bisogno dei protagonisti che possano attirare attenzione. Anche l'Nba, ad esempio, gira il mondo. Qui ci sono un sacco di cantieri che fanno presupporre una crescita della città, rispetto a due anni fa ci sono ancora più tifosi e sono ancora più caldi, questo mi fa capire che l'avvicinarsi in certe zone fa crescere l'interesse".