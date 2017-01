Ai microfoni di Tiki Taka nella sera della presentazione del nuovo logo della Juventus, il capitano bianconero Gianluigi Buffon si è soffermato sulla sconfitta subita a Firenze: «Contro la Fiorentina abbiamo giocato male ed è stato giusto perdere: il campionato non si vince a gennaio ma dobbiamo cercare di evitare il più possibile questi passi falsi, anche perché alla Juve la sconfitta è davvero difficile da digerire». Il numero 1 bianconero, inoltre, è stato intervistato anche da Sky: «Ora entriamo nella fase calda della stagione, quella in cui disputeremo anche la fase finale della Champions League: è per questo che bisogna scendere in campo umili e concentrati, senza lasciarci condizionare da quell'assurdo sentore di scontatezza sulla vittoria del tricolore da parte nostra».