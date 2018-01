La cena di compleanno organizzata dalla compagna Ilaria D'Amico insieme a pochi amici intimi e i parenti del portiere è andata a gonfie vele, ma i rumors che arrivano dalla festa per i 40 anni del portiere della Juventus, Gigi Buffon aprono scenari finora non ancora neanche ipotizzati per il suo futuro e per un ritiro che, oggi, è sempre più lontano.



NON LASCIA E RADDOPPIA - Sì perchè secondo quanto raccolto da Tuttosport, agli amici Buffon ha confessato non solo che non ha intenzione di ritirarsi a fine stagione, ma che vorrebbe anche giocare per addirittura altri due anni: "Io mi sento di giocare ancora una stagione, forse addirittura due. Vorrei proprio scendere ancora in campo nella prossima stagione".