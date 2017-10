"Sono felice di essere qui stasera e spero di vincere questo premio". Così Gigi Buffon all'arrivo ai Fifa Awards, dove ha ricevuto al nomination come miglior portiere. Il numero uno della Nazionale e della Juventus, alla domanda se preferirebbe chiudere la carriera vincendo la Coppa del Mondo in Russia o la Champions League con i bianconeri, ha risposto: "Il prossimo sarà il mio ultimo Mondiale, mentre la Champions mi è sfuggita già tre volte in finale... Non so cosa scegliere".