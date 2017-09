"Non chiedetemi più cosa farò a fine stagione". A Gigi Buffon non piacciono i tormentoni e non vuole che ne nasca uno sul proprio futuro. Secondo Tuttosport, la prima proposta in arrivo una volta smesso è da Gianni Infantino lo vorrebbe alla Fifa per un ruolo di primo piano.



ITALIA - Anche il presidente della Figc, Tavecchio ha estrema considerazione nei confronti del portiere bianconero. E lo vorrebbe con un ruolo legato all'Italia. Buffon tuttavia è e, giustamente, si sente un giocatore: la Juventus se lo tiene stretto come leader in campo, intanto vorrebbe blindarlo anche per quando i guanti verranno riposti nel cassetto. La contromossa è proporgli un ruolo da dirigente.



USA - In tanti lo vorrebbero in porta ancora per tanto tempo. I tifosi della Juventus, certo, ma anche gli appassionati della MLS, la lega americana. E in particolare dei New York City Fc, club che più di ogni altro desidererebbe regalarsi un campione del genere.