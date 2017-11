Buffon a Sky Sport ha aggiunto: "Chiedo scusa e dico grazie ma non voglio rubare la scena a chi credo lascerà come me. Il mio Lele (De Rossi), il mio Barza (Barzagli), il mio Chiello (Chiellini)... forse solo Leo Bonucci continuerà”.

, nel peggiore dei modi, l'Italia.Dopo lo 0-0 di San Siro, il portiere della Juventus si è presentato ai microfoni della Rai. Queste le sue dichiarazioni d'addio:e di conseguenza questo è l’unico rammarico che ho e non certo quello di finire.Dispiace che l’ultima partita ufficiale sia coincisa con una non qualificazione ai Mondiali. Non abbiamo sottovalutato la Svezia, recuperare un gol è sempre dispendioso, a livello mentale e psicologico. Ci è mancata l’energia, la lucidità per fare gol però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell’andata, a loro gli episodi sono andati bene, a loro male.Lascio una Nazionale di ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, compresi Donnarumma e Perin.Ventura non è il capro espiatorio, si perde in gruppo e si vince in gruppo, si condividono gioie e dolori, meriti e demeriti. Il mister ha le colpe che abbiamo noi e che hanno tutti quelli che hanno partecipato a questa spedizione”.