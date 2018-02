Enrico Albertosi è stato un esempio di longevità agonistica: l'ex portiere del Milan e della Nazionale, infatti, ha chiuso la sua carriera a 45 anni giocando in Serie C2 con la maglia dell'Elpidiense, club marchigiano. Un punto di vista più che mai qualificato, il suo, per parlare del futuro di Gigi Buffon. "Se sta bene fisicamente, non vedo perché debba smettere - è il suo punto di vista raccolto da Radio Sportiva -, io sono andato avanti finché il fisico mi ha sostenuto, anche dopo l'ultima presenza in Serie A, a 40 anni compiuti".