Vittoria in trasferta per il Levski Sofia di Delio Rossi nella 24esima giornata del massimo campionato bulgaro. La formazione allenata dal tecnico italiano si è imposta 3-2 sul campo del Cherno More. Vutov porta in vantaggio gli ospiti al 21°, un minuto dopo pareggia Vasilev, al 38° Paulinho segna l'1-2, nella ripresa al 10° Levski in 10 per l'espulsione di Vutov ma comunque capace di portarsi sull'1-3 con il gol di Jablonski al 65° poi, al 76°, ancora Vasilev per il 2-3 finale. In classifica la squadra di Delio Rossi è terza con 49 punti, a 11 dalla capolista Ludogorets.