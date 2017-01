Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Il programma di Paolo Bonolis si arricchisce di nuove... 'Bonas'!

La trasmissione Avanti un altro ha visto la partecipazione della splendida compagna dell'attaccante del Toro Juan Iturbe, tal Guadalupe Gonzalez, Bonolis l'ha infatti voluta al suo fianco dopo la già positiva esperienza nell'altra sua fortunata trasmissione Ciao Darwin.



Miss Universo Paraguay, nonché sexy wag a tutti gli effetti, Guadalupe è arrivata nel Bel Paese per stare vicino al calciatore paraguaiano ed ora sta cominciando a farsi strada anche sul piccolo schermo italiano riscuotendo grandi consensi: il suo esordio su Mediaset è stato molto apprezzato dal pubblico e dal conduttore dall'ottima favella, che non ha potuto far a meno di essere catturato dal suo fascino. E guardando le foto non è certo difficile capirne il motivo...





Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 27 Set 2016 alle ore 13:22 PDT

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 1 Apr 2016 alle ore 16:03 PDT

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 15 Gen 2017 alle ore 10:44 PST

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 16 Gen 2017 alle ore 06:43 PST

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 15 Lug 2016 alle ore 09:55 PDT

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 8 Giu 2016 alle ore 12:25 PDT

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 8 Set 2016 alle ore 04:40 PDT

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 8 Lug 2016 alle ore 06:47 PDT

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 31 Dic 2016 alle ore 11:40 PST

Una foto pubblicata da Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) in data: 22 Mag 2016 alle ore 22:05 PDT





Il ruolo della bella wag da disturbatrice dei concorrenti del programma, per mezzo delle curve mozzafiato, è durato però solo qualche puntata, successivamente Guadalupe ha ceduto il posto ad un'altra provocante showgirl , Laura Cremaschi , divenuta famosa anche per i suoi pronostici calcistici molto hot .



