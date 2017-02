Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Lui, Simone Zaza, ha finalmente ritrovato il sorriso perduto con un grandissimo gol contro il Real Madrid e lei, Chiara Biasi, sua fidanzata sempre più glamour, scrive un libro, o meglio la sua autobiografia: prematuro a soli ventisei anni? Non per l'influencer, che seppur giovane di cose da raccontare ne ha parecchie.



Con oltre milioni di persone a seguirla su Instagram (a cui vanno aggiunti i blog e il resto dei suoi social) Chiara disegna collezioni di costumi, occhiali da sole e collabora con agenzie di moda, ma la sua vita non è solo costellata di foto e lustrini: “Ho scritto di me per raccontare una persona che nonostante tutto ne ha passate tante - spiega la Biasi - e che affronta da sempre tutto con forza e da sola da quando ha diciannove anni. Parlo di quanto importante sia l'indipendenza e di quanto questo valore sia importante per me”.

Nell'autobiografia dizionario dal titolo Chiaroscuri, in cui partendo dalla A alla Z analizza la sua vita, la fidanzata dell'attaccante del Valencia svela infatti sofferenze e difficoltà che hanno profondamente segnato il suo passato, come il racconto dell'ischemia avuta a vent'anni: ospedali, farmaci, cortisone, la bilancia e infine il superamento della malattia. Non mancano i racconti dei suoi oltre trenta tatuaggi, così come gli accenni alla sua vita privata e al rapporto ormai consolidato e felice con l'attaccante azzurro Simone Zaza.





