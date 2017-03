Cinque mesi fa finì 0-0, ma per domani i bookmaker dicono Over. La storia tra Borussia Dortmund e Schalke 04, in effetti, ha una solita tradizione in fatto di gol: otto degli ultimi dieci precedenti sono finiti con almeno tre reti complessive, e in sette casi è arrivato anche il Goal. Entrambi esiti favoriti anche stavolta, con l’Over a 1,62 e il Goal a 1,55. Più equilibrio nelle scommesse «1X2», dove ad avere la meglio è il Dortmund: anche se l’ultima vittoria alla Veltins Arena risale al 2013, i gialloneri partono a 2,00 contro il 3,75 dell’«1» e il 3,50 del pareggio.