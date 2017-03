Al via la 23° giornata di Bundesliga e l'RB Lipsia riprende la sua marcia all'inseguimento del Bayern Monaco capolista: alle 20.30 la squadra di Hasenhuttl va in trasferta sul campo dell'Augsburg, una partita che sulla carta è pronta a offrire spettacolo. Si trovano di fronte infatti due squadre che non sanno pareggiare: i padroni di casa non fanno X dalla 16° giornata, gli ospiti addirittura dalla 5°. Attesi i gol dunque: l'Augsburg per mettere al sicuro la salvezza, l'RB Lipsia per accorciare sul Bayern.