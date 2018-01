Domina la Bundesliga e ha tredici punti di vantaggio sul Bayer, ma i precedenti a Leverkusen lasciano qualche ombra sul Bayern Monaco, che domani sarà impegnato in trasferta per la prima uscita di campionato dopo la pausa invernale. Contro il Bayer i bavaresi sono imbattuti dal 2015, e da allora non sono più andati a segno alla BayArena: dopo lo 0-2 di quasi tre anni fa, sono arrivati due 0-0 consecutivi e la possibilità di un altro pareggio è data a 3,80 sul tabellone Microgame. Difficile, però, immaginare un’altra partita senza gol per Heynckes e i suoi: la rete che chiuderebbe il triplo digiuno al cospetto del Bayer vale appena 1,07, il flop pagherebbe 6,75. Il Bayern si prende il favore dei quotisti anche nell’«1X2», dove il blitz è offerto a 1,83 contro il 3,95 della squadra di Herrlich. Fin qui i padroni di casa hanno mantenuto una delle medie gol per partita più alte di tutto il campionato: tra reti fatte e subite, il totale è di 3,35, un risultato secondo solo a quello del Borussia Dortmund. L’Over vola dunque in tabellone, a 1,53, mentre per il Goal si arriva a 1,47