Bayern Monaco-Wolfsburg (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la sesta giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. I campioni in carica allenati da Ancelotti cercano i tre punti per sorpassare in testa alla classifica il Borussia Dortmund, che sabato gioca in casa contro il Borussia Moenchengladbach.