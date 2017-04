Super sfida nella Bundesliga domani pomeriggio: all’Allianz Arena si affrontano Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le due grandi potenze del calcio tedesco. I bavaresi arrivano all’appuntamento in netto vantaggio, primi in classifica con 65 punti, mentre i gialloneri hanno perso terreno in campionato, dove occupano il quarto posto, a 50. La squadra di Ancelotti prova a rimettersi in marcia dopo l’inatteso ko contro la rivelazione Hoffenheim e secondo i bookmaker non sarà difficile tornare al successo: secondo Microgame il Bayern gioca da grande favorito, a 1,65. Pareggio a 4,20, mentre si sale a 4,85 per il successo del Dortmund che non vince a Monaco dall’aprile del 2014.