Il Var non fa felice tutti, soprattutto in Germania: secondo gli ultimi rumors rilanciati dai principali media tedeschi, la Bundesliga potrebbe decidere di abbandonare la moviola in campo dopo la pausa invernale.



DUBBI - L'ex arbitro Markus Merk, in alcune dichiarazioni rilanciate da Kicker, spiega: "All'inizio l'opinione pubblica aveva un atteggiamento positivo nei confronti del Var, ora hanno grandi dubbi". Dieter Hecking, allenatore del Borussia Monchengladbach, si spinge oltre su Bild: "Credo che il progetto sarà archiviato durante la pausa invernale". Ancora, il direttore sportivo dello Stoccarda Stefan Reuter: "Difendo il sistema, ma così non mi piace per nulla".