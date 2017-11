Torna in campo la Bundesliga, con l'11esima giornata. Si parte con la sfida tra Eintracht Francoforte-Werder Brema, un match che mette in palio punti importanti per l'Europa e per la salvezza. Domani buona parte della giornata: oltre al grande classico tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, in programma alle 18.30, in campo il Lipsia contro l'Hnnover, il Gladbach contro il Mainz e lo Schalke a Friburgo. Sfide interessanti anche tra Augsburg-Bayer Leverkusen e tra Amburgo e Stoccarda. Domenica si chiude con Colonia-Hoffenheim e Wolfsburg-Hertha Berlino.