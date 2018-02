Insolito Monday Night in Bundesliga. In Germania chiude la 23esima giornata la sfida tra l'Eintracht Francoforte di Kevin Prince Boateng e l'RB Lipsia di Timo Werner, avversario del Napoli in Europa League. Reduci dalla vittoria del San Paolo nell'andata dei sedicesimi di finale, gli uomini di Hasenhüttl devono rispondere, in patria, alle vittorie di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.



Con 3 punti, infatti, l'RB Lipsia tornerebbe al secondo posto solitario in classifica, a più uno dai gialloneri, a meno18 dal Bayern Monaco sempre più capolista. L'Eintracht, però, è sesto in classifica, con 36 punti, a meno 2 dalle Lattine e, con una vittoria, si porterebbero al terzo posto, superando, in un colpo solo, gli avversari e il Bayer Leverkusen.