Torna in campo la Bundesliga per il 28° turno e ad aprire i giochi nell'anticipo del venerdì sono Eintracht e Werder Brema. Ambizioni europee o di salvezza, le motivazioni e gli umori sono all'opposto: la squadra di Francoforte prova a rilanciarsi in classifica e a rimettersi in gioco per l'Europa League, allontanatasi dopo un periodo horror (6 sconfitte e due pareggi); gli ospiti invece vogliono allungare la striscia di 7 risultati utili consecutivi e aumentare il vantaggio sulla zona retrocessione, ora a -6. Fischio d'inizio alle 20.30, seguite la diretta dell'incontro su Calciomercato.com.