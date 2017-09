L'anticipo del venderdì apre la quarta giornata di Bundesliga e in campo vanno due delle sorprese di questo avvio di campionato: Hannover e Amburgo. I padroni di casa, neopromossi, sono primi in classifica a parimerito con Borussia Dortmund e Hoffenheim e vogliono mantenere lo 0 alla voce sconfitte. Non se la passa male anche l'Amburgo, l'anno scorso in lotta per la salvezza e ora a 6 punti ome Bayern, Schalke e RB Lipsia.



Fischio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Hannover-Amburgo.