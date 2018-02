Tra poche settimane, e quindi con largo anticipo, il Bayern Monaco potrebbe festeggiare il suo sesto trionfo consecutivo in Bundesliga: i bavaresi, dopo appena 23 giornate, hanno già 21 punti di vantaggio sul Lipsia, secondo. Per ravvivare il campionato e renderlo incerto fino al termine, la Lega calcio tedesca (Dfl) starebbe pensando a una riforma che prevederebbe i playoff a fine stagione. "E' un'idea che merita un'attenta riflessione - è il pensiero di Thomas Muller, attaccante del Bayern -. Procedere a una sorta di rivoluzione sarebbe una buona idea". Non proprio dello stesso parere Rudy Voller, ex centravanti della Roma e adesso direttore sportivo del Bayer Leverkusen: "I playoff - dice - falserebbero il nostro campionato".