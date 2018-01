Un tempo sarebbe stato uno scontro d’alta classifica, adesso invece è il crocevia di diverse ambizioni. Quelle del Borussia Dortmund, terzo e all’inseguimento del secondo posto, e quello del Wolfsburg, che non è più quello di una volta e lotta in fondo alla classifica, a 4 punti dalla zona retrocessione. Logico che le quote sul match di oggi pomeriggio siano sbilanciate a favore dei gialloneri. Dati a 1,40 sul tabellone Microgame, anche in ragione degli ottimi precedenti: contano cinque vittorie di fila nello scontro diretto. Sulla magra classifica pesa anche il pessimo feeling del Wolfsburg con le gare in trasferta: l’ultimo e unico successo esterno dei biancoverdi risale ad agosto. Centrare un altro «2» pagherebbe 7,00, il pareggio è a 4,85. C’è un’altra costante nelle sfide più recenti tra Dortmund e Wolfsburg: gli ultimi otto confronti diretti sono tutti finiti in Over, quindi con almeno tre reti complessive. Un’altra gara con reti in abbondanza è ritenuta probabilissima a 1,45.