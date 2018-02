La ventiduesima giornata di Bundesliga si completa con i classici due posticipi domenicali. Si parte alle 15.30 con lo Stoccarda dell'ex Fiorentina Mario Gomez in cerca dei 3 punti dopo tre turni di astinenza nell'impegno casalingo col Borussia Monchengladbach.



Due ore più tardi, è il turno di Werder Brema-Wolfsburg, separate da 4 punti in classifica a vantaggio dei Lupi ed entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere. Il Werder proverà a dare continuità all'ultimo successo sullo Schalke, la formazione ospite vuole invece dare continuità alla recente serie di risultati utili.