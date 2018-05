La Bundesliga torna in campo per la 33esima giornata, la penultima di questa stagione: tutti in campo alle 15.30, con tanti verdetti ancora da scrivere.



Il Bayern, già campione, rimonta nel secondo tempo il Colonia, aritmeticamente ultimo: all'autorete di Sule rispondono James Rodriguez, Lewandowski e Tolisso. Nella corsa al secondo posto passo falso del Borussia Dortmund, sconfitto dal Mainz al Signal Iduna Park: in 13 minuti Baku e Muto portano in vantaggio gli ospiti, il gol di Philipp serve solo per accorciare le distanze. Successo esterno invece per lo Schalke 04, che si impone per 2-1 ad Augsburg grazie a una doppietta di Kehrer e si assicura così il secondo posto in classifica.



Vittoria importante in chiave Europa League dello Stoccarda sull'Hoffenheim firmata dall'ex Fiorentina Mario Gomez, autore di una doppietta. Il Lipsia travolge 4-1 il Wolfsburg, terzultimo e sempre più in difficoltà, mentre finisce in parità tra Werder Brema e Bayer Leverkusen (0-0). L'Eintracht fa fuori con un secco 3-0 l'Amburgo e sogna ancora l'Europa, chance ridotte ma ancora vive per il Borussia Monchengladbach che supera per 3-1 il Friburgo. Infine l'Hannover centra l'aritmetica salvezza con una rotonda vittoria per 3-1 contro l'Hertha Berlino.