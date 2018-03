In attesa del posticipo di domani tra Werder Brema e Colonia, prosegue il 26esimo turno di Bundesliga con due match in programma oggi. Alle 15:30, dopo il successo nella gara d'andata degli ottavi di Europa League contro lo Zenit, il Lipsia affronta lo Stoccarda, reduce da un filotto di quattro vittorie consecutive. Alle 18, il Borussia Dortmund ospita l'Eintracht: entrambe le formazioni vanno a caccia del contro sorpasso sul Bayer Leverkusen, vittorioso ieri contro il Borussia Monchengladbach. Dopo il ko in Europa League contro il Salisburgo e i due pareggi contro Lipsia e Ausburg, gli uomini di Stoger vogliono tornare al successo per riprendere la corsa al secondo posto.