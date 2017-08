È cominciata questa sera la Bundesliga. Ad aprire il campionato tedesco è stata la sfida, in programma alle 20.30, tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. La squadra di Carlo Ancelotti, chiamata a confermarsi dopo il Meisterschale conquistato al suo primo anno di Germania e, soprattutto, a dare una svolta in Champions League, parte subito forte e nel primo tempo si porta sul 2-0 coi gol dei due nuovi acquisti, Niklas Sule e Corentin Tolisso. Nella ripresa i bavaresi vanno sul 3-0 grazie a un rigore assegnato col Var e trasformato da Lewandowski, prima che Mehmedi segni il gol della bandiera per le Aspirine. Finisce 3-1, primo successo per il Bayern di Ancelotti.