Al via la 20esima giornata di Bundesliga e ad prime le danze nell'anticipo del venerdì sono Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach. Sfida ad alta tensione, entrambe le squadre sono reduci da una vittoria (i padroni di casa vengono da 4 risultati utili consecutivi) e sono divise da un solo punto in classifica (31 a 30): in palio c'è molto, la vittoria proietterebbe una delle due squadre momentaneamente al secondo posto in solitaria.



Fischio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach.