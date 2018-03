Si gioca oggi la 28esima giornata della Bundesliga, un turno che potrebbe portare il Bayern Monaco alla vittoria del campionato, con largo anticipo, cosa ormai consueta. Alle 15.30, il programma prevede cinque incontri, fra i quali spicca Schalke 04-Friburgo: non vincendo, lo Schalke (staccato di 17 punti in classifica dal Bayern) darebbe il là al successo della squadra di Heynckes. Il Bayern scenderà in campo alle 18.30, nell'attesissimo big match con il Borussia Dortmund, mentre il sabato si chiuderà con Hertha Berlino-Wolfsburg, in programma alle 20.30. La giornata chiuderà poi i battenti con i due posticipi di domani: Werder Brema-Eintracht Frankfurt e Mainz-Borussia Moenchengladbach.