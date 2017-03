Dopo gli anticipi di venerdì e le ga re di ie ri, termina oggi con tre partite la 25e sima giornata di Bundesliga: alle 15.30 tocca allo Schalke 04, che dopo aver eliminato il Borussia Monchengladbach negli ottavi di Europa League, è impegnato in trasferta sul campo del Mainz, per avvicinare la zona valida per la qualificazione all'Europa. Alle 17.30 proprio i delusi del 'Gladbach ricevono il Bayern Monaco di Ancelotti, ormai a più dieci sul Lipsia secondo e relativamente tranquillo in chiave titolo.