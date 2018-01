Prosegue la 19esima giornata di Bundesliga, aperta ieri da Hertha Berlino-Borussia Dortmund, con cinque partite in programma alle 15.30.



L'RB Lipsia secondo in classifica va a Friburgo con la possibilità di staccare il BVB, poi due scontro diretti in chiave europea: l'Hoffenheim ospita il Bayer Leverkusen, mentre il Borussia Monchengladbach se la vede con l'Augsburg. Impegno in trasferta per l'Eintracht Francoforte contro il Wolfsburg, sfida nella parte bassa della classifica tra Mainz e Stoccarda.



Chiuderanno la giornata domani Bayern Monaco-Werder Brema (15.30) e Schalke 04-Hannover (18).