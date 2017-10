Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Stoccarda e Colonia, oggi si disputano altre sei gare valevoli per l'ottava giornata di campionato nella Bundesliga tedesca dopo la sosta per le nazionali. In seguito all'esonero di Ancelotti, alle ore 15.30 Heynckes torna sulla panchina del Bayern Monaco, che riceve il Friburgo. Gioca in casa pure l'Hoffenheim contro l'Augsburg, mentre Schalke ed Eintracht Francoforte sono impegnati in trasferta rispettivamente contro Hertha Berlino e Hannover. L'Amburgo fa visita al Mainz.

Poi alle ore 18.30 va in scena la sfida tra Borussia Dortmund e Lipsia.