Dopo le gare di venerdì e sabato, che hanno visto la vittoria dello Schalke grazie allo juventino Pjaca e l'1-1 tra RB Lipsia e Borussia Dortmund, prosegue oggi la 25esima giornata di Bundesliga. Due le gare in programma: alle 15.30 il Colonia fanalino di coda perde in casa con lo Stoccarda: nel 3-2 biancorosso sono andati a segno Pizarro e Jojic per i padroni di casa e Beck e Gomez (doppietta) per gli ospiti. Alle 18, poi, il Bayern Monaco si porta a più 20 i punti sulle inseguitrici, vincendo 4-0 sul campo del Friburgo.