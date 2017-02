Dopo le partite del venerdì e del sabato, che hanno visto l'8-0 del Bayern Monaco sull'Amburgo e il 3-0 del Borussia Dortmund sul Friburgo, prosegue oggi la 22esima giornata di Bundesliga. Due le partite in programma, si parte alle 15.30 con l'Ingolstadt penultimo che ospita il Borussia Monchengladbach, reduce dal 4-2 con cui ha eliminato la Fiorentina in Europa League.



Alle 17.30, invece, è il turno di Schalke 04-Hoffenheim, coi Konigsblauen - prossimi avversari proprio del Gladbach in Europa - che cercano punti per avvicinarsi a una posizione più tranquilla di classifica, mentre gli ospiti con una vittoria raggiungerebbero il Dortmund al terzo posto.