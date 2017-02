Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Wolfsburg e Werder Brema, oggi si disputano altre sei gare valide per la 22esima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Alle ore 15.30 il Bayern Monaco di Ancelotti (alla panchina numero 1000 in carriera) gioca in casa con l'Amburgo. Turni interni anche per Lipsia e Bayer Leverkusen, rispettivamente contro Colonia e Mainz. Il Borussia Dortmund è impegnato a Friburgo, completa il quadro Darmstadt-Augsburg. Poi alle 18.30 c'è Hertha Berlino-Eintracht Francoforte. Domenica si chiude con Ingolstadt-Borussia Monchengladbach e Schalke-Hoffenheim.