Due match in programma in questa domenica per la 24esima giornata di Bundesliga. Alle 15.30 scontro dal sapore europeo tra Bayer Leverkusen e Schalke 04, divisi da un solo punto in classifica (38 i padroni di casa, 37 gli ospiti).



Alle 18 poi tocca all'RB Lipsia, che dopo aver eliminato il Napoli in Europa League ospita il Colonia ultimo in classifica.



Chiuderà la giornata domani il Borussia Dortmund, che alle 20.30 affronterà l'Augsburg.