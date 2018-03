Dopo le partite del weekend, si è conclusa questa sera la 26esima giornata di Bundesliga. A scendere in campo, alle 20.30, sono state Werder Brema e Colonia. Vittoria per i padroni di casa: in vantaggio con Veljkovic nel primo tempo, il Werder si è fatto momentaneamente raggiungere da Osako in avvio di ripresa, prima che Rashica ed Eggestein, nel finale, fissassero il risultato sul 3-1 finale, che allontana il Werder dalla zona retrocessione, mentre lascia il Colonia all'ultimo posto in classifica.