Dopo l’anticipo di ieri sera tra Mainz e Schalke 04, vinto dalla banda Tedesco grazie a una magia di Caligiuri, torna in campo oggi laper la 26esima giornata.in scena all’Allianz Arena la sfida tra il, sempre più lanciato verso il sesto Meisterschale consecutivo (20 punti di vantaggio sulla seconda) e l’, penultimo e a forte rischio retrocessione: la squadra di casa vince 6-0 grazie ai gol di Lewandowski (tripletta), Ribery (doppietta) e Robben. Bayern sempre più vicino al titolo: sono 20 i punti di distacco sullo Schalke secondo della classe a 10 giornate dalla fine della Bundesliga.Sempre nel primo pomeriggio in campo Hannover- Augsburg, Hertha Berlino- Friburgo e Hoffenheim- Wolfsburg.grazie ai gol di Schulz, Gnabry e all'autogol di Guilavogui, consolidando il settimo posto in classifica a un punto dal Lipsia sesto e a tre dal Leverkusen. Finisce 0-0 la sfida tra Hertha e Friburgo mentre l'Augsburg espugna Hannover con un 3-1.. Il Leverkusen vince 2-0 grazie ai gol di Alario e Brandt e ora è terzo in classifica a 44 punti, a due lunghezze dallo Schalke secondo.