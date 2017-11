Dopo le gare di ieri, termina oggi l’undicesima giornata di Bundesliga: in programma Colonia-Hoffenheim e Wolfsburg-Hertha Berlino. Il Colonia, ultimo in classifica con 2 punti, riceve l’Hoffenheim, decimo in classifica con 16 punti e reduce dall’1-1 sul campo dell’Istanbul Basaksehir. Delicata la sfida tra il, a più due sulla zona retrocessione, e l’Hertha Berlino, undicesimo in classifica con 13 punti.