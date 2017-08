Dopo l'anticipo di venerdì sera tra i campioni in carica del Bayern Monaco di Ancelotti e il Bayer Leverkusen, oggi pomeriggio si disputano altre sei gare valevoli per la prima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. Alle ore 15.30 spicca la sfida tra Wolfsburg e Borussia Dortmund, vinta dagli ospiti 3-0 (a segno Pulisic, Bartra, cin dedica alle vittime della strage di Barcellona, e Aubameyang). Lo Stoccarda perde per 2-0 a Berlino contro l'Hertha (doppietta di Leckie), sconfitta anche per il Werder Brema sul campo dell'Hoffenheim, che si impone per 1-0. L'Amburgo batte per 1-0 l'Augsburg, mentre il Mainz perde in casa per 1-0 con l'Hannover. Chiude il programma di giornata Schalke 04-RB Lispia, conclusasi con un rotondo 2-0 a favore dei padroni di casa. Decisive le reti di Bentaleb su calcio di rigore e Konoplyanka al 73', che ha chiuso la partita regalando i primi tre punti stagionali allo Schalke.