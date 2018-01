Sono due le gare in programma oggi per il 19esimo turno di Bundesliga., in piena zona retrocessione. La squadra di Jupp Heynckes può portarsi a più 16 su Bayer Leverkusen e Lipsia in caso di vittoria. Alle 18 scende in campo lo Schalke 04 dell’ex Juve Marko Pjaca, impegnato contro l’Hannover.