Dopo la tre giorni dedicata a Champions ed Europa League, si torna in campo in Germania, per la 29esima giornata di Bundesliga. Sei le partite in programma alle 15.30, con le due sorprese della stagione, RB Lipsia e Hoffenheim, che ospitano rispettivamente Friburgo e Borussia Monchengladbach. Gioca in casa anche il Borussia Dortmund, che al Signal Iduna Park ospita l'Eintracht Francoforte. L'Augusta sfida invece il Colonia, il Magonza l'Hertha Berlino, mentre il Wolfsburg cerca punti salvezza contro l'Ingolstadt.



Alle 18.30, invece, tocca al Bayern Monaco, che dopo il ko contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions fa visita al Bayer Leverkusen, che si trova esattamente a metà classifica tra i posti che valgono l'Europa del prossimo anno e la zona retrocessione.