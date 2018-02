In attesa del posticipo tra Eintracht Francoforte e RB Lipsia di domani sera, prosegue il 23esimo turno di Bundesliga con due sfide in programma. Alle 15.30, lo Stoccarda cerca punti salvezza sul campo dell'Ausburg, in serie positiva tra le mura amiche con tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei sfide.



Alle 18 il Borussia Monchengladbach prova a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive contro il Borussia Dortmund, reduce dal successo in Europa League sull'Atalanta e a caccia di un successo che gli consentirebbe di volare momentaneamente al secondo posto.