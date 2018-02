Giornata ricca di emozioni in Bundesliga. Alle 15.30 sono in programma cinque partite. Il Bayer Leverkusen crolla in casa contro l'Hertha Berlino, trascinato dalle reti di Lazaro e Kalou. Ne approfitta l'Eintracht Francoforte, che supera il fanalino di coda Colonia e si porta al quarto posto in classifica.



Il Borussia Dotmund trova punti Champions League contro l'Amburgo grazie a Batshuayi e Gotze. Vittorie importanti per riaprire la corsa Europa League per l'Hoffenheim, poker al Mainz, e per l'Hannover contro il Friburgo.



Alle 18.30 il big match Bayern Monaco-Schalke 04.