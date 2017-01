Al via la 18° giornata di Bundesliga ed è subito scontro per l'Europa: alle 20.30 Schalke 04-Eintracht Francoforte, i padroni di casa (21 punti, 10°) per provare a riagganciare il treno Europa League mentre gli ospiti (26 punti, 6°) per agganciare il terzo posto almeno per una notte. Lo Schalke arriva dal sofferto successo contro l'Ingolstadt nell'ultimo turno, l'Eintracht invece è reduce dalla pesante sconfitta in casa dell'RB Lipsia: c'è tutto per una grande sfida.