Sergio Busquets è amareggiato dopo il crollo del Barça contro la Roma: “È una notte molto dura, molto triste, da dimenticare. Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi per come siamo caduti. È il colpo più duro da quando sono al Barça. I risultati di questi ultimi due anni lontano da casa sono stati pessimi in Europa, le cose devono essere cambiate se vogliamo vincere in Champions. Speriamo che questa sconfitta influisca il meno possibile, abbiamo due gare che non servono come consolazione”.