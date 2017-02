Il tecnico del Chelsea Antonio Conte, ex Juventus e nazionale italiana è sugli spalti dello Juventus Stadium per assistere all'incontro tra Juve e Inter. La giornata di oggi si è aperta proprio con i rumours di mercato che parlavano di un'Inter che ha avviato i contatti con il tecnico leccese per la prossima stagione mentre già nel pomeriggio di oggi erano circolate voci di un arrivo a Torino di Conte dopo la bella vittoria del Chelsea per 3-1 sull'Arsenal. Ebbene, Conte è a Torino e sta assistendo a Juve-Inter dagli spalti dello Stadium. Solo un ritorno al passato o un indizio di mercato?