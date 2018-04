Come riporta TVSette.net , sono in programma misure organizzative straordinarie per l'arrivo della Juventus a Benevento in vista del match di sabato pomeriggio. E' stato intanto annullato il mercato cittadino di solito in programma proprio di sabato nel quartiere di Santa Colomba, dove si trova lo stadio. A deciderlo il primo cittadino Clemente Mastella per agevolare il piano traffico che consentirà ai tifosi di raggiungere il "Ciro Vigorito".